В Дубне провели учения по ликвидации эпидемиологической угрозы

По легенде, в кабинет неотложной помощи для пациентов с острыми симптомами ОРВИ обратились 3 сотрудника одного из градообразующих предприятий, которые вернулись из командировки со специфическими симптомами. Были отработаны все действия на случай эпидемиологической угрозы: осмотр пациентов, проведение анализов, изоляция и перевозка пациентов в профильное отделение на машине скорой помощи. После этого были зарегистрированы еще 7 пациентов со схожими симптомами. Их после обследования также направили в профильные отделения.

Также медики отработали последующую санитарную обработку помещений и провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Такие мероприятия – часть деятельности всех учреждений, которые входят в структуру Федерального медико-биологического агентства, в том числе и ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна.