В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1

пятница, 03 ноября 2023 | 15:19 569 Администрация Дубны
Здание старейшей школы Дубны построено в 1937 году. По президентской программе ремонт с благоустройством территории будет выполнен до 1 сентября 2024 года.

Ранее муниципалитет не участвовал в подобных масштабных проектах, которые подразумевают не только капитальный ремонт, но и техническое переоснащение.

Встречи с родительской общественностью разделили на два блока: для дошкольного звена и старших классов. Обсудили все нюансы: объем работ, сроки, а главное – организацию учебного процесса и питание детей.

Ребята будут учиться только в первую смену. Сохранятся все кружки и секции, внеурочная деятельность, группа продленного дня. Начальные классы временно переберутся в детские сады, четвертые-пятые – в гимназию №3, шестые-седьмые – в школу №5, восьмые-одиннадцатые – в школу №10.

В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется проектированием, а затем капремонтом здания и благоустройством территории.

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