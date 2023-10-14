В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1

Ранее муниципалитет не участвовал в подобных масштабных проектах, которые подразумевают не только капитальный ремонт, но и техническое переоснащение.

Встречи с родительской общественностью разделили на два блока: для дошкольного звена и старших классов. Обсудили все нюансы: объем работ, сроки, а главное – организацию учебного процесса и питание детей.

Ребята будут учиться только в первую смену. Сохранятся все кружки и секции, внеурочная деятельность, группа продленного дня. Начальные классы временно переберутся в детские сады, четвертые-пятые – в гимназию №3, шестые-седьмые – в школу №5, восьмые-одиннадцатые – в школу №10.

В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется проектированием, а затем капремонтом здания и благоустройством территории.