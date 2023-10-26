В Дубне начинается реализация ещё одного масштабного энергетического проекта

Договор с особой экономической зоной «Дубна» на технологическое присоединение 7 МВт уже подписан. После проведения запланированных работ и получения всех необходимых разрешений состоится переключение электроснабжения промплощадки на электроподстанцию «Долино» по постоянной схеме.

Инвестиции в проект, рассчитанный на два года, составят 180 миллионов рублей.

Таким образом, повысится надёжность электроснабжения и для приборного завода, и для всех предприятий, которые базируются на промплощадке ПАО «ТЕНЗОР».