В Дубне начинается реализация ещё одного масштабного энергетического проекта

среда, 22 ноября 2023 | 17:02 505 Администрация Дубны
Речь идёт об электроснабжении промышленной площадки завода ПАО «Тензор».

Договор с особой экономической зоной «Дубна» на технологическое присоединение 7 МВт уже подписан. После проведения запланированных работ и получения всех необходимых разрешений состоится переключение электроснабжения промплощадки на электроподстанцию «Долино» по постоянной схеме.

Инвестиции в проект, рассчитанный на два года, составят 180 миллионов рублей.

Таким образом, повысится надёжность электроснабжения и для приборного завода, и для всех предприятий, которые базируются на промплощадке ПАО «ТЕНЗОР».

Тэги:
Дубна  электроэнергия  Тензор
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