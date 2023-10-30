В Дубне начал прием новый врач-аритмолог

четверг, 23 ноября 2023 | 15:41 387 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Глеб Андреев - кардиолог сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России г. Дубна - теперь будет принимать пациентов и как врач-аритмолог.
До этого он наблюдал пациентов в отделении кардиологии для больных с острым коронарным синдромом и работал в сосудистом центре с момента его основания.
Аритмолог — это врач-кардиолог, который занимается лечением нарушения сердечного ритма и проводимости сердца, тахиаритмиями и брадиаритмиями. Основным методом лечения брадиаритмии в настоящий момент является установка кардиостимуляторов.
В Дубне впервые установили кардиостимуляторы
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30.10.2023 | 20:48 699
Три первых кардиостимулятора установили в Сосудистом центре ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России города Дубна.
Глеб Игоревич в том числе будет принимать решение о постановке этого устройства пациентам и его дальнейшей проверке.