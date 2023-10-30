В Дубне начал прием новый врач-аритмолог

До этого он наблюдал пациентов в отделении кардиологии для больных с острым коронарным синдромом и работал в сосудистом центре с момента его основания.

Аритмолог — это врач-кардиолог, который занимается лечением нарушения сердечного ритма и проводимости сердца, тахиаритмиями и брадиаритмиями. Основным методом лечения брадиаритмии в настоящий момент является установка кардиостимуляторов.