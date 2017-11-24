В "День мостов" в России Дубненскому мосту исполнилось 5 лет

29 ноября в России празднуют День мостов. Так совпало, что именно в этот день 5 лет назад, 29 ноября 2018 года, в Дубне состоялось событие, которое вошло в историю не только города, но и всего Подмосковья – был торжественно открыт мост через Волгу.