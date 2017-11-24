В "День мостов" в России Дубненскому мосту исполнилось 5 лет

29 ноября в России празднуют День мостов. Так совпало, что именно в этот день 5 лет назад, 29 ноября 2018 года, в Дубне состоялось событие, которое вошло в историю не только города, но и всего Подмосковья – был торжественно открыт мост через Волгу.
Сооружение по-настоящему уникальное. Строительство велось круглосуточно в течение двух лет. В среднем, около полутысячи рабочих трудились ежедневно. Мост был сдан на 2 месяца раньше планируемого срока.
Мост через Волгу построят к январю 2019 года
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24.11.2017 | 13:32 881
Завершить строительство моста через реку Волга планируют в январе 2019 года. Об этом сообщает в четверг, 23 ноября, администрация города Дубна.
В честь тех, кто возводил мост в Дубне, названа улица в Левобережье – улица Мостостроителей.