В "День мостов" в России Дубненскому мосту исполнилось 5 лет

среда, 29 ноября 2023 | 20:33 501 Администрация Дубны
29 ноября в России празднуют День мостов. Так совпало, что именно в этот день 5 лет назад, 29 ноября 2018 года, в Дубне состоялось событие, которое вошло в историю не только города, но и всего Подмосковья – был торжественно открыт мост через Волгу.

Сооружение по-настоящему уникальное. Строительство велось круглосуточно в течение двух лет. В среднем, около полутысячи рабочих трудились ежедневно. Мост был сдан на 2 месяца раньше планируемого срока.

В честь тех, кто возводил мост в Дубне, названа улица в Левобережье – улица Мостостроителей.

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Дубна  праздник  транспорт
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