Университет "Дубна" обрел нового информационного партнера

Ксения поделилась секретами новостной журналистики с преподавателями, участниками медиагруппы и студенческого совета Университета, а также представителями молодежного медиацентра Дубны.

Участники мастер-класса «Работа в кадре» узнали о специфике работы журналиста, получили советы по получению образования, тонкостях «производства» новостей, «подводных камнях» работы телеведущего, профессиональном сленге. Присутствующие окунулись в мир работы журналиста ТВ, узнали о его буднях, что такое «поля» корреспондента, и с каким объемом работы придется столкнуться работнику этой сферы деятельности.

Ксения Корсукова поделилась своим опытом работы на телеканале НТВ, представила самые основные и интересные моменты работы в виде презентации, а также показала примеры видеосюжетов, демонстрируя те или иные ошибки журналиста. Автор подробно остановилась и на таком явлении в области журналистики, как работа с экспертом, рассказала об основных его компетенциях и особенностях деятельности.

Однако самой захватывающей стала практическая часть встречи, где каждый мог себя попробовать в роли журналиста, подержать в руках микрофон – «пушку», подробно рассмотреть сумочку журналиста и даже сделать свой первый репортаж-стендап с места события. Не менее увлекательной частью стала проверка присутствующих на знание профессионального сленга журналиста. Присутствующие узнали, что такое «монтажный лист», «рип», «стендап», «стрингер», «пресс-релиз» и другие.

Итогом стало подписание договора об информационном сотрудничестве в области науки и образования. И.о. проректора по учебно-методической работе Ольга Анисимова и Ксения Корсукова скрепили подписями соглашение об установлении организационных и информационных связей, объединении усилий в целях стратегического взаимодействия в области развития образовательной, научно-исследовательской деятельности.

Нужно отметить, что руководитель издания – давний друг вуза, которая не раз бывала в стенах университета, освещала его мероприятия, публиковала новостные материалы на страницах своего издания. Однако теперь это взаимодействие подтверждено документально и будет проходить в рамках подписанного договора.