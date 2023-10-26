Университет «Дубна» будет сотрудничать с НИУ МИЭТ в области электроники

МИЭТ – один из ведущих технических вузов России в области высоких технологий и лидер по подготовке специалистов в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций и информационных технологий.

Соглашение предусматривает объединение усилий вузов в области образовательной, научно-технической и инновационной деятельности, для достижения научно-исследовательских результатов мирового уровня в области химических источников тока и систем накопления на их основе, электронной компонентной базы, электронного машиностроения, средств автоматизированного проектирования и радиоэлектронной аппаратуры.