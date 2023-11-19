Свыше 40 литров крови заготовили в День донора в наукограде Дубна

В этот день желающих сдать кровь пришло более сотни жителей. Донорами смогли стать 91 человек, благодаря чему заготовлено свыше 40 литров донорской крови.

«Люди, которые каждый раз сдают свою кровь во спасение других - истинный пример отзывчивого и доброго сердца. С вашей помощью регулярно пополняется банк донорской крови, а следовательно у сотни людей появляется надежда на спасение и выздоровление. Спасибо вам за то, что всегда рядом и готовы помочь тем, кто в этом нуждается», - поделился главный врач Игорь Давронов.