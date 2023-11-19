Свыше 40 литров крови заготовили в День донора в наукограде Дубна

вторник, 21 ноября 2023 | 14:59 489 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Очередной День донора прошел в Дубне 20 ноября. По традиции, его организаторами стали Центр крови Подмосковья и Дубненская больница.

В этот день желающих сдать кровь пришло более сотни жителей. Донорами смогли стать 91 человек, благодаря чему заготовлено свыше 40 литров донорской крови.

«Люди, которые каждый раз сдают свою кровь во спасение других - истинный пример отзывчивого и доброго сердца. С вашей помощью регулярно пополняется банк донорской крови, а следовательно у сотни людей появляется надежда на спасение и выздоровление. Спасибо вам за то, что всегда рядом и готовы помочь тем, кто в этом нуждается», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Тэги:
Дубна  донорство
Читать в
Оставить отзыв в
 
19.11.2023 | 16:56    743
10-летний мальчик погиб при пожаре в Дубне
10-летний мальчик погиб в результате пожара, произошедшего в субботу вечером, 18 ноября, в Дубне.
07.11.2023 | 14:15    538
Акцию «Пьяные очки» провела Дубненская больница совместно с автоинспекторами ГИБДД
Дубненская больница и ОГИБДД по городскому округу впервые провели мероприятие «Пьяные очки».
20.11.2023 | 20:44    516
В Дубне открылся каток «Снеговик»
В этом году по просьбе жителей открыли каток «Снеговик» на две недели раньше.