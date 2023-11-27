Суд рассмотрит дело о просроченных продуктах в кимрском магазине «Доброцен»

В исковом заявлении указано, что на основании обращения заявителя в торговом предприятии Общества в магазине «Доброцен» по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2 реализовывались пищевые продукты с просроченными сроками годности.

Просят суд признать действия Общества противоправными, обязать предприятие не допускать реализацию пищевых продуктов с истекшим сроком годности, а также в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязать ответчика довести до сведения потребителей решение суда.

Судебное заседание по данному исковому заявлению назначено в 9 часов 00 минут 19 декабря 2023 года.