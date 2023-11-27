Суд рассмотрит дело о просроченных продуктах в кимрском магазине «Доброцен»

четверг, 30 ноября 2023 | 16:29 428 Кимрский городской суд
27 ноября 2023 года в Кимрский городской суд поступило исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Тверской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе к Обществу, поданное в защиту прав неопределенного круга лиц, о признании действий Общества противоправными и обязании ответчика прекратить противоправные действия в сфере защиты прав потребителей.

В исковом заявлении указано, что на основании обращения заявителя в торговом предприятии Общества в магазине «Доброцен» по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2 реализовывались пищевые продукты с просроченными сроками годности.

Просят суд признать действия Общества противоправными, обязать предприятие не допускать реализацию пищевых продуктов с истекшим сроком годности, а также в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязать ответчика довести до сведения потребителей решение суда.

Судебное заседание по данному исковому заявлению назначено в 9 часов 00 минут 19 декабря 2023 года.

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