Студенты университета "Дубна" заняли 1 место на VIII Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ «Be First!»

среда, 29 ноября 2023 | 15:25 475 Библиотечная система университета "ДУБНА"
Экспертной комиссией Конкурса определены 26 участников, занявших призовые места в разных категориях.

В конкурсе приняли участие более 20 студентов Университета "Дубна". Результаты опубликованы на странице: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=200

  • 1 место по направлению "Компьютерные и информационные технологии" получила бакалавская работа выпускницы ИСАУ по специальности 09.03.04 "Программная инженерия" Никитиной Алины на тему "Исследование применимости метода обнаружения аномалий в данных с оптоволоконных кабелей для задачи мониторинга окружения нефтепровода" (руководитель Сычев П.П.).
  • 1 место по направлению "Химия " получила бакалавская работа магистра ФЕИН по специальности 04.04.01 "Химия" Насирова Павла на тему "Исследование влияния условий синтеза на оптические свойства углеродных точек" (руководитель Грибова Е.Д.).

Обладатель Гран-при VIII Всероссийского конкурса на лучший студенческий диплом «BE FIRST!» будет объявлен на церемонии награждения победителей, которая состоится в декабре 2023 года.

Конкурс выпускных квалификационных работ "Be First" проводился ЭБС Университетская библиотека онлайн, издательством «Директ-Медиа», компанией «Антиплагиат» и журналом «Университетская книга».

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