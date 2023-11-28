Студентки Университета "Дубна" рассказали школьникам о культурно-языковых отличиях

среда, 29 ноября 2023 | 13:28 443 Университет "Дубна"
Четверокурсницы Кафедры лингвистики Университета "Дубна" Анна Рожкина и София Андреева открыли новый сезон учебно-просветительского модуля «Гуманитарий 4.0».

Цикл лекций под названием «В мире языка» Анна и София провели для учеников 10-11 классов лицея №4 города Дмитрова. На лекции «We and they: Cultural Differences» девушки обсудили с ребятами, где и как мы встречаемся с другими культурами, а главное – как поближе с ними познакомиться. Вторая лекция «Сленг: сближает или разделяет нас?» позволила школьникам посмотреть на сленг с разных сторон и понять, каким образом закрепляются заимствования из других языков в нашем родном языке.

Анна Рожкина:

"Для нас это был ценный опыт преподавания и взаимодействия с широкой аудиторией. Мы не просто выступали с докладом и презентацией, мы смогли поделиться своим опытом работы с иностранными студентами, тем, что приобрели и узнали за годы обучения на кафедре лингвистики. Надеемся, что старшеклассники почерпнули для себя что-то новое или посмотрели на уже известные им вещи с другой стороны. Особенно ребятам понравились квизы, которые мы им подготовили. Они с интересом отвечали на вопросы и активно включались в обсуждение, особенно во время второй лекции»".

Образовательные занятия прошли в рамках учебно-просветительского проекта «Гуманитарий 4.0», разработанного специалистами Факультета социальных и гуманитарных наук Университета "Дубна" для лицея № 4 г. Дмитрова.

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Университет Дубна  образование  сотрудничество
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