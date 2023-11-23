Специалисты Дубненской больницы посетили VII Съезд терапевтов

четверг, 30 ноября 2023 | 19:12 403 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
29 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского состоялся VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области.

В нём приняли участие свыше 3 тыс. человек - врачи терапевты, общей практики, кардиологи, пульмонологи, неврологи, эндокринологи и другие врачи смежных специальностей. В их числе специалисты Дубненской и Талдомской больниц.

«В системе здравоохранения Подмосковья трудятся более 15 тыс. специалистов первичного звена. И мы понимаем, что именно на первичное звено ложится основная нагрузка. Поэтому с каждым годом стараемся развивать сеть первичных медорганизаций. Сейчас в Подмосковье более 400 поликлиник и почти 470 ФАПов, что позволяет оказывать медицинскую помощь ежедневно порядка 120 000 человек. Мы строим и ремонтируем объекты здравоохранения, закупаем самое современное медицинское оборудование, но все мы понимаем, что самое главное это вы - врачи, которые ведут прием. Подобные Съезды - это возможность для специалистов обменяться опытом, обсудить насущные вопросы. Я желаю вам продуктивной работы», - поприветствовала участников Съезда Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Съезд терапевтов Московской области призван объединить практикующих врачей с целью обсуждения наиболее актуальных и социально-значимых заболеваний, их профилактики и современных методов лечения. В нем также принимают участие зарубежные специалисты. В рамках Съезда проводятся симпозиум, заседания, посвящённые диагностике, профилактике, новым методам лечения различных заболеваний, обсуждаются интересные клинические случаи.

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