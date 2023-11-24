"Спасение Атлантиды" состоялось в школе №7 в Дубне

Игра состояла из 4 раундов, в каждом из которых ребята внутри своей команды решали определенные задачи и публично представляли другим участникам свои ответы. Итогом игры стало сопоставление друг друга с профессиональными ролями предпринимателя, менеджера, инноватора и специалиста.

Модератором игры выступила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Государственного университета "Дубна" Ларионова Ирина.