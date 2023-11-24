"Спасение Атлантиды" состоялось в школе №7 в Дубне

среда, 29 ноября 2023 | 13:10 509 Фонд "ОЭЗ Дубна"
В рамках образовательной программы "Моя будущая профессия" для школьников правобережной Дубны провели деловую игру "Спасение Атлантиды", в ходе которой ребята раскрывали свои деловые компетенции и личностные качества.

Игра состояла из 4 раундов, в каждом из которых ребята внутри своей команды решали определенные задачи и публично представляли другим участникам свои ответы. Итогом игры стало сопоставление друг друга с профессиональными ролями предпринимателя, менеджера, инноватора и специалиста.

Модератором игры выступила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Государственного университета "Дубна" Ларионова Ирина.

Тэги:
Дубна  образование  игры
Читать в
Оставить отзыв в
 
24.11.2023 | 15:18    601
На встрече с психологом Дубненской больницы дети повышают знания в области здоровья
В детской поликлинике Дубненской больницы проходят встречи подростков с психологом Марией Кузнецовой.
14.11.2023 | 17:25    609
Слушатели Школы инновационной педагогики посетили передовую школу в Дубне
Более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей Университета «Дубна», обучающихся в Школе инновационной педагогики, посетили среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Дубны.
16.11.2023 | 11:43    505
В Дубне школьникам рассказали, что такое экология и почему она важна
Наталья Биканова, учитель биологии МБОУ СОШ №1, в рамках проекта "Моя будущая профессия" разобрала со школьниками историю науки "Экология", ее предмет, задачи, методы и разделы.