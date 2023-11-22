Спасатели в Дубне освободили из невольного плена подростка

В ночь на 21 ноября работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли открыть дверь квартиры, в которой оказался взаперти 13-летний подросток.
В службу 112 обратилась за помощью местная жительница, которая из-за заклинившего замка не могла попасть домой. Женщина вышла во двор погулять с собакой, а когда вернулась, то не смогла открыть дверь.
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью специального инструмента аккуратно деблокировали дверь и предоставили доступ матери к ребенку.
Медицинская помощь не потребовалась