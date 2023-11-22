Спасатели в Дубне освободили из невольного плена подростка

В службу 112 обратилась за помощью местная жительница, которая из-за заклинившего замка не могла попасть домой. Женщина вышла во двор погулять с собакой, а когда вернулась, то не смогла открыть дверь.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью специального инструмента аккуратно деблокировали дверь и предоставили доступ матери к ребенку.

Медицинская помощь не потребовалась