Спасатели в Дубне освободили из невольного плена подростка

вторник, 21 ноября 2023 | 17:31 581 ГКУ МО "Мособлпожспас"
В ночь на 21 ноября работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли открыть дверь квартиры, в которой оказался взаперти 13-летний подросток.

В службу 112 обратилась за помощью местная жительница, которая из-за заклинившего замка не могла попасть домой. Женщина вышла во двор погулять с собакой, а когда вернулась, то не смогла открыть дверь.

Прибыв на место вызова, спасатели с помощью специального инструмента аккуратно деблокировали дверь и предоставили доступ матери к ребенку.

Медицинская помощь не потребовалась

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Дубна  Мособлпожспас  происшествия
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