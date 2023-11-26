Спасатели из Дубны помогли "скорой" в транспортировке пациента

Ночью 28 ноября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли доставить к машине скорой помощи 88-летнюю женщину, которая нуждалась в срочной госпитализации.
В службу экстренных вызовов 112 обратились медики города Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки.
Прибыв в расположенную на втором этаже квартиру, спасатели аккуратно переместили пожилую женщину на сидячие носилки и отнесли в автомобиль бригады скорой помощи. С подозрением на отек легких пенсионерка была госпитализирована.