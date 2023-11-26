Спасатели из Дубны помогли "скорой" в транспортировке пациента

среда, 29 ноября 2023 | 18:09 507 ГКУ МО "Мособлпожспас"
Ночью 28 ноября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли доставить к машине скорой помощи 88-летнюю женщину, которая нуждалась в срочной госпитализации.

В службу экстренных вызовов 112 обратились медики города Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки.

Прибыв в расположенную на втором этаже квартиру, спасатели аккуратно переместили пожилую женщину на сидячие носилки и отнесли в автомобиль бригады скорой помощи. С подозрением на отек легких пенсионерка была госпитализирована.

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Дубна  Мособлпожспас  происшествия
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