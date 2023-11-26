Спасатели из Дубны помогли "скорой" в транспортировке пациента

В службу экстренных вызовов 112 обратились медики города Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки.

Прибыв в расположенную на втором этаже квартиру, спасатели аккуратно переместили пожилую женщину на сидячие носилки и отнесли в автомобиль бригады скорой помощи. С подозрением на отек легких пенсионерка была госпитализирована.