Школьники Левобережной Дубны "преодолели информационный кризис"

На площадке школы №5 для учащихся Левобережной Дубны провели игру "Спасение Атлантиды".
Каждый из 4 раундов помог определить, кто из ребят по мнению коллег по команде относится к:
- специалисту с критическим мышлением, любителем структурированной деятельности;
- коммуникабельному менеджеру, способному строить с людьми долгосрочные теплые отношения;
- креативному инноватору с нестандартным взглядом на вещи и независимому от чужого мнения;
- расчетливому предпринимателю, готовому представлять не только свои интересы, но и интересы своего коллектива.
Модератором игры снова выступила кандидат психологических наук, доцент Кафедры психологии Государственного университета "Дубна" Ларионова Ирина.