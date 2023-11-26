Школьники Левобережной Дубны "преодолели информационный кризис"

четверг, 30 ноября 2023 | 13:31 392 Фонд "ОЭЗ Дубна"
На площадке школы №5 для учащихся Левобережной Дубны провели игру "Спасение Атлантиды".

Каждый из 4 раундов помог определить, кто из ребят по мнению коллег по команде относится к:

  • специалисту с критическим мышлением, любителем структурированной деятельности;
  • коммуникабельному менеджеру, способному строить с людьми долгосрочные теплые отношения;
  • креативному инноватору с нестандартным взглядом на вещи и независимому от чужого мнения;
  • расчетливому предпринимателю, готовому представлять не только свои интересы, но и интересы своего коллектива.

Модератором игры снова выступила кандидат психологических наук, доцент Кафедры психологии Государственного университета "Дубна" Ларионова Ирина.

Тэги:
Университет Дубна  школа  игры
Читать в
Оставить отзыв в
 
26.11.2023 | 18:35    594
В Дубне свои проекты защитили участники третьего потока Школы кадрового резерва
25 ноября свои проекты защитили участники третьего потока Школы кадрового резерва - совместного образовательного проекта Администрации Дубны и Государственного университета «Дубна».
14.11.2023 | 17:25    609
Слушатели Школы инновационной педагогики посетили передовую школу в Дубне
Более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей Университета «Дубна», обучающихся в Школе инновационной педагогики, посетили среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Дубны.
28.11.2023 | 13:29    526
В Дубне для школьников прошел "День физики-2023"
24 ноября в городе Дубна при поддержке Объединенного института ядерных исследований на базе Лицея №6 им. академика Г.Н. Флерова прошло ежегодное массовое мероприятие "День физики" для учащихся 3-10 классов.