Школьники Левобережной Дубны "преодолели информационный кризис"

25 ноября свои проекты защитили участники третьего потока Школы кадрового резерва - совместного образовательного проекта Администрации Дубны и Государственного университета «Дубна».

25 ноября свои проекты защитили участники третьего потока Школы кадрового резерва - совместного образовательного проекта Администрации Дубны и Государственного университета «Дубна».

Более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей Университета «Дубна», обучающихся в Школе инновационной педагогики, посетили среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Дубны.

Более 30 студентов, магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей Университета «Дубна», обучающихся в Школе инновационной педагогики, посетили среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Дубны.

28.11.2023 | 13:29

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