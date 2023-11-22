Самый большой айсберг в мире вынесло в открытые воды Южного океана

вторник, 28 ноября 2023 | 22:47 523 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
  • Фото: Серей Кашин / ААНИИ
  • Фото: Серей Кашин / ААНИИ
  • Фото: Серей Кашин / ААНИИ
Самый крупный айсберг в мире А23а, отколовшийся от берегов Антарктиды в 1986 году и начавший движение весной 2023-го, в середине ноября достиг открытых вод Южного океана.

Айсберг А23а образовался из большой глыбы льда, отколовшейся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера, и последние 37 лет оставался сцепленным с морским дном. Весной он начал движение и уже преодолел 1118 морских миль (2070 километров), сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт в Петербурге (ААНИИ).

По словам российских ученых, за время дрейфа площадь айсберга почти не изменилась и сейчас составляет около 4170 квадратных километров (это в полтора раза больше Москвы). Толщина A23a составляет примерно 400 метров, сообщили ранее ученые Британской антарктической службы Элла Гилберт и Оливер Марш.

Айсберг такого размера сможет долго находиться даже в теплых водах Южной Атлантики, считают Элла Гилберт и Оливер Марш. По их мнению, айсберг может продвинуться на север в сторону Южной Африки, где рискует нарушить судоходство.

По мнению российских ученых, айсберг либо войдет в море Скоша в декабре, где вскоре прекратит свое существование, либо останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.

Тэги:
экология  происшествия
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