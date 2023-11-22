Самый большой айсберг в мире вынесло в открытые воды Южного океана

Айсберг А23а образовался из большой глыбы льда, отколовшейся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера, и последние 37 лет оставался сцепленным с морским дном. Весной он начал движение и уже преодолел 1118 морских миль (2070 километров), сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт в Петербурге (ААНИИ).

По словам российских ученых, за время дрейфа площадь айсберга почти не изменилась и сейчас составляет около 4170 квадратных километров (это в полтора раза больше Москвы). Толщина A23a составляет примерно 400 метров, сообщили ранее ученые Британской антарктической службы Элла Гилберт и Оливер Марш.