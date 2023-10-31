Представители МСЧ №9 Дубны в ТВ программе "Образ времени"

В прямом эфире говорили о возможностях сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, о ближайших планах развития, об открытии новых отделений. Врачи рассказали, какие операции по полису ОМС будут доступны пациентам сосудистого отделения, открытие которого запланировано в этом году.

Виталий Борисович и Глеб Игоревич также коснулись общих важных тем для слушателей радио: что такое аритмия, на какие симптомы следует обратить внимание, какие методы диагностики и лечения есть в арсенале наших специалистов. В заключение поговорили о том, какие последствия в работе сердечно-сосудистой системы оставляет КОВИД-19, и как с этим жить.