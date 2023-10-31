Представители МСЧ №9 Дубны в ТВ программе "Образ времени"

вторник, 21 ноября 2023 | 15:58 440 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Руководитель сосудистого центра Андреев Виталий Борисович и врач-кардиолог кардиологического отделения для лечения пациентов с острым коронарным синдромом Андреев Глеб Игоревич в гостях у Алены Мироновой-Ходорович в программе "Образ времени" на радио MEDIAMETRICS.RU.

В прямом эфире говорили о возможностях сосудистого центра ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, о ближайших планах развития, об открытии новых отделений. Врачи рассказали, какие операции по полису ОМС будут доступны пациентам сосудистого отделения, открытие которого запланировано в этом году.

Виталий Борисович и Глеб Игоревич также коснулись общих важных тем для слушателей радио: что такое аритмия, на какие симптомы следует обратить внимание, какие методы диагностики и лечения есть в арсенале наших специалистов. В заключение поговорили о том, какие последствия в работе сердечно-сосудистой системы оставляет КОВИД-19, и как с этим жить.

Благодарим Radio Mediametrics за приглашение и прекрасную организацию.

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