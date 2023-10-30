Полицейские в Кимрах нашли у местного жителя около килограмма марихуаны

четверг, 02 ноября 2023 | 14:54 566 УМВД России по Тверской области
В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России «Кимрский» при содействии инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на одной из улиц в городе Кимры был остановлен легковой автомобиль под управлением 55-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении растительного наркотика.

По месту жительства кимряка было проведено обследование, в ходе которого полицейские обнаружили и изъяли высушенное растительное вещество.

По результатам выборочного исследования, Экспертно-криминалистическим центром УМВД подтверждено наличие наркотического средства марихуана массой 639,4 грамма, что относится к крупному размеру. Предварительно, общий вес запрещенного вещества, которое хранил мужчина у себя дома, порядка одного килограмма.

По версии оперативников, фигурант планировал продавать запрещённое вещество наркозависимым.

Злоумышленник задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным подразделением Отдела МВД России «Кимрский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание предполагает до десяти лет лишения свободы.

Ведётся следствие.

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