Подведены итоги осеннего сезона хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация»

В трехнедельном соревновании произошло множество увлекательных событий, и участники проявили таланты и технические навыки, которые поразили всех членов жюри. Для иногородних участников была предоставлена возможность решать кейсы удаленно, а также участвовать в формате ВКС на защите проектов.

"На сегодняшний день Хакатон является рекрутинговым инструментом для резидентов особой экономической зоны «Дубна» и предприятий научно-производственного комплекса наукограда, - отметила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик. – Компании, участвующие в Хакатоне, имеют возможность отобрать высококвалифицированных специалистов. По итогам трех прошедших Хакатонов на предприятия устроено свыше 20 студентов, которые преодолели путь от участника Хакатона до сотрудника компании".

Напомним, что организаторами Хакатона выступили Цифровой гараж особой экономической зоны «Дубна», Фонд «ОЭЗ Дубна», Государственный университет «Дубна», а также компании «НПП «Детектор» и «Клауд Ком».

Новые знания, практический опыт, приобретенные на Хакатоне компетенции помогают участникам не только утвердиться в правильности выбранной специализации, но уже сейчас продемонстрировать свои достижения и возможности на предприятиях Дубны.

Хотелось бы отметить, что на протяжении всех дней мероприятия, участникам помогали, закрепленные за задачами наставники из Государственного университета «Дубна», к которым могли обратиться ребята и получить ответы на интересующие их вопросы.