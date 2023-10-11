Подмосковье компенсирует более 1 млрд рублей, вложенных в развитие ОЭЗ «Дубна»

В июне 2023 года регион вошел в перечень субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки, позволяющей возместить затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ, и эти средства «возвращаются» в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ. Первый транш в размере более 1 млрд рублей из федеральных средств Подмосковье получит уже в ноябре текущего года. Это сумма затрат областного бюджета на развитие ОЭЗ «Дубна» с 2018 года.

Московская область стала вторым в России (после Санкт-Петербурга) регионом, получившим этот вид поддержки.