Подмосковье компенсирует более 1 млрд рублей, вложенных в развитие ОЭЗ «Дубна»

пятница, 03 ноября 2023 | 20:13 551 Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Московская область воспользовалась механизмом компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», что позволит ей компенсировать региональные расходы на развитие особой экономической зоны.
В июне 2023 года регион вошел в перечень субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки, позволяющей возместить затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.
Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ, и эти средства «возвращаются» в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ. Первый транш в размере более 1 млрд рублей из федеральных средств Подмосковье получит уже в ноябре текущего года. Это сумма затрат областного бюджета на развитие ОЭЗ «Дубна» с 2018 года.
Московская область стала вторым в России (после Санкт-Петербурга) регионом, получившим этот вид поддержки.