Первая в сезоне жертва зимней рыбалки в районе Дубны

четверг, 23 ноября 2023 | 14:18 490 ПСЧ-11 г. Кимры
22 ноября 38-летний житель пгт. Белый Городок отправился на рыбалку на реку Хотча (правый приток Волги) и эта рыбалка для него оказалась последней - он провалился под лёд и утонул.

У берега лед был прочным, а ближе к середине реки сильное течение размывало лед снизу, поэтому местами он был более темный. Однако рыбак не обратил внимание на эту деталь.

Как сообщает старший государственный инспектор кимрского инспекторского отдела ГИМС, человек, находившийся на мосту, увидел, что мужчина провалился под лед.

«Оказать ему своевременную помощь на месте и помочь выбраться никто не мог. Шансов спастись было бы больше, если бы он соблюдал правила выхода на первый лед: обязательно быть в спасательном жилете, пользоваться пешней для измерения толщины льда, иметь при себе «кошки» или «самоспасалки» и по возможности не выходить на лед одному», – поделился старший госинспектор.

На месте происшествия работал отряд из четырех человек. Тело утонувшего извлекали из-подо льда около полутора часов.

Напоминаем, выдержать человека может лед, если его толщина 7 см, а если вы ловите с друзьями, то 15 см.

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Кимры  Волга  происшествия
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