Осторожно, пельмени!

четверг, 23 ноября 2023 | 20:16 352
По данным Роскачества, в пельменях некоторых известных марок, которые продаются и в Дубне, были обнаружены опасные микроорганизмы.
Так, в пельменях марки «Зеленая линия», «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Образцы пельменей марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» дали положительный результат на сальмонеллу. А вот в пельменях «ВкусВилл» обнаружены листерии, патогенный для человека вид бактерий, вызывающих пищевое заболевание листериоз.