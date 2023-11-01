Осторожно, пельмени!

В Доме ветеранов Дубны в рамках проекта «Школа здоровья» прошло очередное занятие по теме: «Глаукома, причины её возникновения, лечение и профилактика данного заболевания».

В Доме ветеранов Дубны в рамках проекта «Школа здоровья» прошло очередное занятие по теме: «Глаукома, причины её возникновения, лечение и профилактика данного заболевания».

15 ноября в 18:24 на 17-м километре автодороги Кимры-Клетино-Дубна недалеко от деревни Притыкино столкнулись два легковых автомобиля.

15 ноября в 18:24 на 17-м километре автодороги Кимры-Клетино-Дубна недалеко от деревни Притыкино столкнулись два легковых автомобиля.

01.11.2023 | 15:12

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