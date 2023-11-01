Осторожно, пельмени!

четверг, 23 ноября 2023 | 20:16 352
По данным Роскачества, в пельменях некоторых известных марок, которые продаются и в Дубне, были обнаружены опасные микроорганизмы.

Так, в пельменях марки «Зеленая линия», «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Образцы пельменей марок «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» дали положительный результат на сальмонеллу. А вот в пельменях «ВкусВилл» обнаружены листерии, патогенный для человека вид бактерий, вызывающих пищевое заболевание листериоз.

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продукты  здоровье
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