ОЭЗ «Дубна» представлена на крупнейшем Белорусском инвестиционном форуме

четверг, 23 ноября 2023 | 18:52 322 ОЭЗ "Дубна"
В Москве, в рамках Белорусского инвестиционного форума (БИФ), на секции «Территории с преференциальными режимами Союзного Государства» широко представлена деятельность подмосковной ОЭЗ «Дубна», как лучшей по инвестиционной привлекательности бизнес-площадки.

Белорусский инвестиционный форум – значимое международное мероприятие, в котором принимают участие собственники и топ-менеджеры бизнеса, представители фондов прямых инвестиций, различных финансовых институтов и ассоциаций, органов управления двух государств. Участники БИФ обсуждали вопросы инвестиционных возможностей Республики Беларусь и сотрудничество с российскими партнерами.

Ключевым партнером и соорганизатором мероприятия выступает Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, курирующая панельную сессию «Территории с преференциальными режимами Союзного Государства». Основной задачей сессии является выработка единого подхода к управлению территориями с преференциальными режимами – СЭЗ, ОЭЗ, технопарками. Ее участники обменялись опытом по привлечению инвесторов и предоставлению услуг резидентам, развитию кооперации между бизнесом Союзного Государства. В обсуждении принимали участие представители Минэкономразвития России, Министерства экономики Республики Беларусь, Евразийской экономической комиссии, а также бизнес-площадок.

По приглашению АКИТ РФ на сессии подмосковную технико-внедренческую зону, как лидера по инвестиционной привлекательности в регионе и России, представил заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов. В своем выступлении он поделился опытом управляющей компании по привлечению инвесторов, успешному ведению кадровой политики, созданию и развитию инженерной и социальной инфраструктуры, подробно рассказал об услугах управляющей компании, предоставляемых высокотехнологичным компаниям. Руководитель отметил, что деловая площадка ежегодно подтверждает 100-процентную эффективность своей деятельности и уже шесть лет подряд занимает лидирующие позиции среди технико-внедренческих ОЭЗ страны в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, который при поддержке Минэкономразвития России проводит Ассоциация.

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