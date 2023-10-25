Новое оборудование для лабораторной диагностики поступило в Дубненскую больницу

среда, 01 ноября 2023 | 17:30 588 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Министерством здравоохранения Московской области поставлено новое современное оборудование для Клинико-диагностической лаборатории Дубненской больницы стоимостью свыше 1 млн. рублей. Оборудование уже введено в работу и используется специалистами.

Гематологический анализатор предназначен для проведения исследований крови. В работе обеспечивает высокую точность и качественную диагностику клеточного анализа крови по 25 диагностическим параметрам. Результаты проведенных исследований позволяют специалистам получить достоверную информацию о состоянии здоровья пациента, что в дальнейшем помогает при постановке диагноза и назначении лечения.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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Дубна  медицина  оборудование
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