Напоминание старшему поколению: В Дубне оказывает услуги врач-гериатр

четверг, 30 ноября 2023 | 14:20 461 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
Арсений Григорьевич Кузнецов - врач-гериатр ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России города Дубна. Его профессиональная деятельность нацелена на поддержание здоровья и качества жизни старшего поколения.

Работа врача-гериатра требует эмпатии, сочувствия. Арсений Григорьевич умеет наладить доверительные отношения с каждым их своих пациентов. Он понимает, что каждый пожилой человек имеет свои особенности, как физические, так и психологические.

Основными принципами работы являются комплексный подход, эффективное лечение и максимальное улучшение качества жизни для каждого пожилого пациента. Для этого работа ведется по двум направлениям - физическое состояние и психическое здоровье пациента.

Профессия врача-гериатра требует огромного терпения, любви к людям и готовности помогать им в трудную минуту. И доктор Кузнецов делает это с полной отдачей и преданностью своей профессии. Его пациенты всегда в фокусе его внимания, и он стремится сделать их жизнь более комфортной и счастливой.

Получить консультацию специалиста по полису ОМС могут прикрепленные пациенты.

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