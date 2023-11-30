Напоминание старшему поколению: В Дубне оказывает услуги врач-гериатр

Работа врача-гериатра требует эмпатии, сочувствия. Арсений Григорьевич умеет наладить доверительные отношения с каждым их своих пациентов. Он понимает, что каждый пожилой человек имеет свои особенности, как физические, так и психологические.
Основными принципами работы являются комплексный подход, эффективное лечение и максимальное улучшение качества жизни для каждого пожилого пациента. Для этого работа ведется по двум направлениям - физическое состояние и психическое здоровье пациента.
Профессия врача-гериатра требует огромного терпения, любви к людям и готовности помогать им в трудную минуту. И доктор Кузнецов делает это с полной отдачей и преданностью своей профессии. Его пациенты всегда в фокусе его внимания, и он стремится сделать их жизнь более комфортной и счастливой.
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