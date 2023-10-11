Молодые ученые Объединенного института получили премию Губернатора Московской области

среда, 01 ноября 2023 | 15:12 570 ОИЯИ
Ученые ОИЯИ Александр Незванов и Владислав Шалаев стали лауреатами конкурса на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2023 году.

Результаты конкурса были объявлены Правительством Московской области 30 октября.

Конкурс на соискание премий Губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов проходит уже двенадцатый год. За это время награду получили более 170 талантливых молодых специалистов. Ежегодно присуждается 15 премий Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 000 рублей каждая. Премия состоит из денежного вознаграждения и свидетельства лауреата премии.

Александр Незванов, научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, стал лауреатом губернаторской премии за цикл работ по направлению исследований особенностей взаимодействия нейтронов низких энергий с нанодисперсными средами.

Создание высокоинтенсивных источников таких нейтронов со скоростями от 20 до 200 м/с позволит использовать их как для фундаментальных исследований, так и в методиках нейтронного рассеяния.

Владислав Шалаев, младший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, представил на конкурс работу по созданию программных инструментов для изучения процессов с парой лептонов в конечном состоянии на ускорителях БАК и NICA.

«Исследования, в которых я принимаю участие, можно в полной мере назвать фундаментальными, – говорит Владислав. – И, как всегда бывает с фундаментальными исследованиями, придумать им прикладное применение сейчас так же сложно, как и угадать, в какие удивительные вещи это выльется через сто лет. Но одно можно сказать наверняка: работа с большим объемом данных, их хранение, перемещение с большими скоростями, в общем все, что сопутствует современному ускорительному эксперименту, постоянно требует новых компьютерных и технический решений. И они появляются стремительно. Иначе говоря, фундаментальные исследования — это ветер в парусах прогресса».

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ОИЯИ  соотечественники  премия  Подмосковье  молодежь
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