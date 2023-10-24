Концертный хор школы мальчиков и юношей «Дубна» блестяще выступил в Москве и Санкт-Петербурге

среда, 01 ноября 2023 | 18:40 636 Максим Тихомиров
Слушатели, среди которых были известные музыканты, руководители хоров, хормейстеры двух городов, отметили высочайший исполнительский уровень дубненцев.

В торжественном зале историко-культурного просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» прозвучали лучшие сочинения русской и зарубежной духовной музыки, произведения современных композиторов, а в финале – «Песня о Дубне».

В Санкт-Петербурге море оваций вызвала сольная программа в одном из лучших залов – церкви Петрикирхе. Спасибо компании «Телесеть» за организацию видеотрансляции этого концерта: в прямом эфире его увидели ценители музыкального искусства из нашего города и других регионов.

Искренние слова признательности художественному руководителю и дирижеру, заслуженному работнику культуры РФ Ольге Мироновой и всем, кто готовил концертный хор к выступлению.

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Дубна  музыка  концерт
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