Концертный хор школы мальчиков и юношей «Дубна» блестяще выступил в Москве и Санкт-Петербурге

В торжественном зале историко-культурного просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» прозвучали лучшие сочинения русской и зарубежной духовной музыки, произведения современных композиторов, а в финале – «Песня о Дубне».

В Санкт-Петербурге море оваций вызвала сольная программа в одном из лучших залов – церкви Петрикирхе. Спасибо компании «Телесеть» за организацию видеотрансляции этого концерта: в прямом эфире его увидели ценители музыкального искусства из нашего города и других регионов.

Искренние слова признательности художественному руководителю и дирижеру, заслуженному работнику культуры РФ Ольге Мироновой и всем, кто готовил концертный хор к выступлению.