Капитальный ремонт поликлиники в Талдоме завершен более чем на 70%

На сегодняшний день работы выполнены более, чем на 70%. Ремонт ведется в соответствии со стандартом «Наша поликлиника».

Взрослая поликлиника в Талдоме обслуживает почти 20 тыс. человек. Благодаря проводимым работам, в здании поликлиники появятся комфортные зоны ожидания приема врача, будут установлены электронное табло с расписанием врачей и удобная навигация.

Кроме того, в обновленном корпусе разместятся дневной стационар, процедурные кабинеты, физиотерапевтическая служба, кабинеты приема специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и стоматологическое отделение. Жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующим всем современным требованиям.

В настоящий момент на объекте проведен ремонт кровли, ведутся работы по отделке фасада. Выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные коммуникации. Установлена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Для улучшения функционирования обоих корпусов поликлиники ведется строительство крытого перехода, который соединит два здания. В настоящее время рабочие проводят внутреннюю отделку помещений на всех этажах, укладку напольной плитки, штукатурку и покраску стен, монтаж настенных панелей, дверных блоков. Также поликлинике будет установлена новая мебель.

Завершить капремонт планируется до конца года.