Капитальный ремонт поликлиники в Талдоме завершен более чем на 70%

среда, 22 ноября 2023 | 19:11 431 Минздрав Подмосковья
В Талдоме близится к завершению капитальный ремонт корпуса «Б» взрослой поликлиники.

На сегодняшний день работы выполнены более, чем на 70%. Ремонт ведется в соответствии со стандартом «Наша поликлиника».

Взрослая поликлиника в Талдоме обслуживает почти 20 тыс. человек. Благодаря проводимым работам, в здании поликлиники появятся комфортные зоны ожидания приема врача, будут установлены электронное табло с расписанием врачей и удобная навигация.

Кроме того, в обновленном корпусе разместятся дневной стационар, процедурные кабинеты, физиотерапевтическая служба, кабинеты приема специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и стоматологическое отделение. Жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующим всем современным требованиям.

В настоящий момент на объекте проведен ремонт кровли, ведутся работы по отделке фасада. Выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные коммуникации. Установлена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Для улучшения функционирования обоих корпусов поликлиники ведется строительство крытого перехода, который соединит два здания. В настоящее время рабочие проводят внутреннюю отделку помещений на всех этажах, укладку напольной плитки, штукатурку и покраску стен, монтаж настенных панелей, дверных блоков. Также поликлинике будет установлена новая мебель.

Завершить капремонт планируется до конца года.

Тэги:
Талдом  медицина  ремонт
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.11.2023 | 18:52    552
Представители Администрации Дубны проверили ремонт в общежитии на ул. Энтузиастов в Дубне
Глава Дубны Максим Тихомиров вместе с председателем Совета депутатов Евгением Угловым проверили ход ремонтных работ в общежитии (корпус № 1) на улице Энтузиастов в Дубне.
04.11.2023 | 15:48    616
Новое биофармацевтическое производство полного цикла откроют в Дубне
На территории Особой экономической зоны «Дубна» приступили к строительству Научно-исследовательского и производственного фармацевтического комплекса «ПСК Фарма».
07.11.2023 | 14:15    538
Акцию «Пьяные очки» провела Дубненская больница совместно с автоинспекторами ГИБДД
Дубненская больница и ОГИБДД по городскому округу впервые провели мероприятие «Пьяные очки».