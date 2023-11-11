Искусственный интеллект: Россия - это праздник!

среда, 29 ноября 2023 | 19:39 510
Пользователь попросил ChatGPT создать изображение - символ России...

"Создай максимально русскую картинку!"

А что из этого получилось - смотри последовательно изображения ниже.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer - «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям.

Тэги:
Россия  ИИ  юмор  технологии
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