Искусственный интеллект: Россия - это праздник!

среда, 29 ноября 2023 | 19:39 510
Пользователь попросил ChatGPT создать изображение - символ России...
"Создай максимально русскую картинку!"
А что из этого получилось - смотри последовательно изображения ниже.
ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer - «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям.