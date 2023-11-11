Искусственный интеллект: Россия - это праздник!

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев написал о необходимости ужесточения правил продажи электронных сигарет вплоть до запрета вкусовых ароматизаторов.

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев написал о необходимости ужесточения правил продажи электронных сигарет вплоть до запрета вкусовых ароматизаторов.

07.11.2023 | 16:59

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