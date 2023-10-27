Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» достигли около 9 млрд рублей с начала года

среда, 22 ноября 2023 | 18:27 428 Мининвест Подмосковья
Резиденты Особой экономической зоны "Дубна" за девять месяцев 2023 года инвестировали в свои проекты около 8,6 млрд рублей.

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель по инвестициям составил 4,7 млрд рублей.

За девять месяцев резиденты ОЭЗ также создали 1392 новых рабочих места. Это также вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наибольший вклад в инвестиционную активность оказали якорные резиденты ОЭЗ. В их числе компании «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР» и «ПСК Фарма».

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ОЭЗ Дубна  инвестиции
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