Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» достигли около 9 млрд рублей с начала года

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель по инвестициям составил 4,7 млрд рублей.

За девять месяцев резиденты ОЭЗ также создали 1392 новых рабочих места. Это также вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наибольший вклад в инвестиционную активность оказали якорные резиденты ОЭЗ. В их числе компании «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР» и «ПСК Фарма».