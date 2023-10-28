Экологи Университета "Дубна" – участники научной программы выставки-форума «Россия»

среда, 22 ноября 2023 | 15:16 418 Университет "Дубна"
Выпускница Университета "Дубна" Ульяна Белова и завкафедрой экологии и наук о Земле Ольга Анисимова приняли участие в работе экологической сессии в павильоне Минприроды выставки-форума «Россия».

Ульяна, член общественной палаты Московской области и победитель проекта «Экософия», выступила модератором сессии «Мониторинг: воздух, вода, почва, современные методы, успешные практики». В число экспертов вошла Ольга Анисимова, и.о. проректора по учебно-методической работе университета «Дубна», общественный представитель АСИ по экологии по Московской области, кандидат геолого-минералогических наук.

Эта сессия – важный шаг в развитии системы экологического мониторинга в России. Эксперты обсудили его текущее состояние и новые технологии, подходы и решения, например, портативные газоанализаторы, привлечение каждого жителя к мониторингу, использование нейросетей для анализа собранных данных, а также работу мобильных лабораторий, позволяющих быстро выявлять источники загрязнений.

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Университет Дубна  экология  выставка
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