Дубненские спасатели освободили мужчину из невольного заточения

22 ноября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" пришли на выручку пожилому мужчине, не имевшему возможности выйти из квартиры.
67-летний житель Дубны оказался заперт в собственной квартире, так как у него заклинило замок на входной двери. Самостоятельные попытки открыть дверь не увенчались успехом, и пенсионер обратился за помощью в службу экстренных вызовов 112.
Дежурная смена спасателей оперативно выехала на место происшествия и с помощью специального инструмента деблокировала дверь. «Пленник» был освобожден, медицинская помощь не потребовалась.