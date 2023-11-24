Дубненские спасатели освободили мужчину из невольного заточения

среда, 22 ноября 2023 | 17:42 452 ГКУ МО "Мособлпожспас"
22 ноября работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" пришли на выручку пожилому мужчине, не имевшему возможности выйти из квартиры.

67-летний житель Дубны оказался заперт в собственной квартире, так как у него заклинило замок на входной двери. Самостоятельные попытки открыть дверь не увенчались успехом, и пенсионер обратился за помощью в службу экстренных вызовов 112.

Дежурная смена спасателей оперативно выехала на место происшествия и с помощью специального инструмента деблокировала дверь. «Пленник» был освобожден, медицинская помощь не потребовалась.

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Дубна  Мособлпожспас  происшествия
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