Дубненские спасатели освободили мужчину из невольного заточения

67-летний житель Дубны оказался заперт в собственной квартире, так как у него заклинило замок на входной двери. Самостоятельные попытки открыть дверь не увенчались успехом, и пенсионер обратился за помощью в службу экстренных вызовов 112.

Дежурная смена спасателей оперативно выехала на место происшествия и с помощью специального инструмента деблокировала дверь. «Пленник» был освобожден, медицинская помощь не потребовалась.