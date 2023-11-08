Частичное перекрытие автодороги в Дубне по ул. Карла Маркса, в районе д. 13а по ул. Володарского

пятница, 03 ноября 2023 | 14:51 612
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях инженерно-технического обеспечения (кабельный колодец) по адресу: г. Дубна, между ул. Карла Маркса, д. 23 и ул. Володарского, д. 13а с 03.11.2023 до окончания работ будет частично ограничено движение транспорта.

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения, обеспечиваются ПАО «Ростелеком».

Схему организации дорожного движения прилагаем:

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Дубна  транспорт
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