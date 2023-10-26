АО «Мособлэнерго» строит подстанцию на улице Юркино в городе Дубна

Новая блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) находится недалеко от подстанции КТП-268. Необходимость в строительстве электроустановки возникла в связи с 20-процентным перегрузом оборудования на КТП при пиковых нагрузках в зимний и летний периоды.

Улица Юркино вместе с улицей Козлаки и участком для многодетных семей образует единую жилую зону вдоль реки Дубна. Сейчас в этом районе идет застройка частного сектора и в перспективе предусмотрено строительство детских садов, школ и спортивных объектов. Поэтому возникает необходимость в увеличении электрических мощностей.

Мероприятия выполняются в рамках договоров по техприсоединению домов к сетям АО «Мособлэнерго».