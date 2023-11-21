21 ноября - Всемирный день телевидения

Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Трудно переоценить его влияние и воздействие на мировую политику. Самые знаковые события, транслируемые в прямом эфире, собирают примерно 2 миллиарда зрителей во всем мире.

Для «ТЕЛЕКОМ МПК» телевидение – это не просто одна из услуг, это - возможность предоставить своим клиентам качественный, разнообразный и доступный телевизионный контент.

В честь Дня телевидения мы рады представить новинки в сети кабельного вещания «ТЕЛЕКОМ МПК».

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DetectiveJam – леденящие кровь истории

Это телеканал расследований громких убийств, реконструкций нераскрытых преступлений, биографий известных маньяков, громких уголовных дел. Включайте 145 кнопку и почувствуй себя детективом.

FamilyJam – занимательная и увлекательная среда для детей и их родителей

Развивающие сериалы для самых маленьких, развлекательные мультсериалы для школьников и подростков, а также лучшие анимационные и художественные фильмы для всей семьи.

Телеканал ждёт вас на 146 кнопке.

ВНИМАНИЕ! Каналы должны появиться в автоматическом режиме. Если это не произошло, просим вас сделать автонастройку на телевизоре.

Желаем вам отличных просмотров вместе с цифровыми сервисами «ТЕЛЕКОМ МПК»!

По вопросам подключения услуги «Кабельное телевидение» обращайтесь по телефону: 8 (496) 215 01 01 или заполните форму обратной связи на сайте.