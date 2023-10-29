Золотой дубль: Житель Конаковского района за один вечер успел совершить в Твери два грабежа

вторник, 31 октября 2023 | 22:14 604 УМВД России по Тверской области
В полицию обратилась 70-летняя жительница Конаково. Пенсионерка сообщила, что вечером во дворе одного из домов по проспекту Чайковского к ней подошёл неизвестный мужчина. Злодей отнял сумку, в которой находился дорогостоящий телефон, банковская карта и паспорт, после чего персонаж скрылся.

Что характерно... Аналогичное заявление поступило в тот же вечер от 43-летней тверичанки. По словам женщины, поздним вечером на одной из улиц в Заволжском районе неизвестный мужчина так же отнял у неё сумку, в которой находились документы, банковская карта и наличные деньги. Ущерб потерпевшая оценила в 4800 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевших и возможных свидетелей произошедшего, составили описание внешности злоумышленника, изучили записи камер видеонаблюдения на улицах. Ориентировка с приметами предполагаемого преступника была направлена патрульным экипажам и нарядам оперативных служб города.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был вскоре задержан. Им оказался 40-летний неработающий житель Конаковского района.

В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что деньги, найденные в сумке одной из потерпевших, он потратил на алкоголь, а остальное имущество выбросил. Сумку второй жертвы злоумышленник просто выбросил во дворе одного из домов недалеко от места происшествия, поскольку не нашёл в ней наличных денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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