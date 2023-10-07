Житель Кимр хранил у себя дома марихуану и порох

В ходе обследования домовладения фигуранта, полицейские обнаружили в его доме и изъяли вещество растительного происхождения. По данным исследования ЭКЦ УМВД, изъятое оказалось наркотическим средством марихуана массой 220,7 грамма.

Кроме того, в доме злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ведро с наркотическим растением, ёмкости для хранения наркотических средств, весы, пакет и банку с веществом, которое было направлено на исследование.

Также полицейскими установлено, что хозяин дома хранил у себя оружие и боеприпасы, а также порядка 200 граммов пороха, которые были изъяты оперативниками в ходе обследования помещений.

Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что хранил запрещённые вещества для личного пользования.