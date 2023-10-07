Житель Кимр хранил у себя дома марихуану и порох

В ходе обследования домовладения фигуранта, полицейские обнаружили в его доме и изъяли вещество растительного происхождения. По данным исследования ЭКЦ УМВД, изъятое оказалось наркотическим средством марихуана массой 220,7 грамма.
Кроме того, в доме злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ведро с наркотическим растением, ёмкости для хранения наркотических средств, весы, пакет и банку с веществом, которое было направлено на исследование.
Также полицейскими установлено, что хозяин дома хранил у себя оружие и боеприпасы, а также порядка 200 граммов пороха, которые были изъяты оперативниками в ходе обследования помещений.
Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что хранил запрещённые вещества для личного пользования.
Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. В настоящее время избрана мера пресечения в виде ареста.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).
Ведётся следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий.