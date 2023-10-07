Житель Кимр хранил у себя дома марихуану и порох

четверг, 05 октября 2023 | 22:52 600 УМВД России по Тверской области
Сотрудниками отдела наркоконтроля и оперативниками уголовного розыска ОМВД России «Кимрский» в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 29-летний житель города Кимры, хранивший наркотики и взрывчатые вещества

В ходе обследования домовладения фигуранта, полицейские обнаружили в его доме и изъяли вещество растительного происхождения. По данным исследования ЭКЦ УМВД, изъятое оказалось наркотическим средством марихуана массой 220,7 грамма.

Кроме того, в доме злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ведро с наркотическим растением, ёмкости для хранения наркотических средств, весы, пакет и банку с веществом, которое было направлено на исследование.

Также полицейскими установлено, что хозяин дома хранил у себя оружие и боеприпасы, а также порядка 200 граммов пороха, которые были изъяты оперативниками в ходе обследования помещений.

Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что хранил запрещённые вещества для личного пользования.

Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. В настоящее время избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства).

Ведётся следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий.

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Кимры  наркотики  оружие
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