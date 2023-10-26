Юные волейболисты из Дубны приняли участие в межрегиональном турнире «Золотая осень»

среда, 25 октября 2023 | 20:06 425
С целью подготовки к первенству России по волейболу среди юношей и девушек 2011-2012 г.р., волейболисты спортивной школы «Дубна» приняли участие в межрегиональном турнире по волейболу «Золотая осень», который проходил в Рыбинске с 19 по 22 октября 2023 г.

В соревнованиях принимали участие 18 команд из разных городов России. Воспитанницы спортшколы (тренер-преподаватель Оксана Евгеньевна Панкратова) выиграли все игры в своей подгруппе, в полуфинале выиграли у команды из Санкт-Петербурга, а в финале победили команду из Москвы. В итоге - 1 место, кубок и золотые медали!

Юноши (тренер-преподаватель Игорь Анатольевич Козлов) попали в финал шести команд и заняли 5 место. Лучшим игроком турнира был признан дубненский волейболист Георгий Молочников.

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