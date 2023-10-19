Врач травматолог-ортопед приступил к работе в поликлинике Дубненской больницы

четверг, 19 октября 2023 | 19:05 428 ГБУЗ МО "Дубненская больница"
Ведет прием пациентов в левобережной поликлинике и оказывает помощь в травматологическом отделении стационара.

Шипулин Илья Владимирович, травматолог-ортопед. В 2016 году окончил «Ивановскую государственную медицинскую академию» Министерства здравоохранения РФ. В 2018 году там же прошел ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия».

Специалист владеет современными методами лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

При трудоустройстве врач оформил ежемесячную выплату компенсации аренды съемного жилья.

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