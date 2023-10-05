Волейболистки из Дубны вышли в финал первенства Московской области

С 16 по 17 октября в г. Звенигороде прошли очередные предварительные игры первенства Московской области по волейболу в подгруппах среди девушек 2009-2010 г.р.
Девушки спортивной школы «Дубна» (тренер - Алёна Молданова) завоевали первое место и завоевали себе путевку в финал, обыграв команды из городов Балашиха и Владимир со счетом 3:0, и в упорнейшей борьбе с одинаковым счетом 3:2 победили команды из Ивантеевки и Дмитрова.
В финал вышли: Мария Андреева, Ульяна Борисова, Арина Лантух, Елизавета Медведева, Яна Татаринова, Дарья Тыклина, Софья Чумак, Вероника Мартынюк, София Брацило, Дарья Козлова, Сабрина Павлова, София Лаврова.