Волейболистки из Дубны вышли в финал первенства Московской области

среда, 18 октября 2023 | 11:39 548 СШ "Дубна"
С 16 по 17 октября в г. Звенигороде прошли очередные предварительные игры первенства Московской области по волейболу в подгруппах среди девушек 2009-2010 г.р.

Девушки спортивной школы «Дубна» (тренер - Алёна Молданова) завоевали первое место и завоевали себе путевку в финал, обыграв команды из городов Балашиха и Владимир со счетом 3:0, и в упорнейшей борьбе с одинаковым счетом 3:2 победили команды из Ивантеевки и Дмитрова.

В финал вышли: Мария Андреева, Ульяна Борисова, Арина Лантух, Елизавета Медведева, Яна Татаринова, Дарья Тыклина, Софья Чумак, Вероника Мартынюк, София Брацило, Дарья Козлова, Сабрина Павлова, София Лаврова.

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Дубна  спорт  соревнования
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