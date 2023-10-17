Вдохновленный наукой: В Дубне создан новый бренд одежды Elemental

Логотип — тоже отсылка к наукограду Дубна: орбита и электрон, вращающийся по ней. Надписи на вещах Артем и Влад придумывают, исходя из собственных чувств.

«В том году я вернулся в Дубну из Питера, где жил до этого. Давно была мысль о собственном бренде, но где-то далеко: после возвращения, я решил, что для нее самое время. Моя прекрасная мама занимается шопперами ручной работы, это и дало старт: мы попробовали делать шопперы с печатью», — вспоминает Артем.

Следующими в линейке стали свитшоты с вышитыми надписями и носки. Они пользуются особенной популярностью: как уточняют парни, это мелочь, которая несет атмосферу. Артем признался, что партии небольшие, и цели делать их больше нет — «лучше расширяться вширь за счет новых дизайнов, а не вверх за счет увеличения партии».

Собственного производства у бренда нет: есть люди, которые помогают делать продукцию — отдельно швеи, отдельно технологи, логисты и так далее. Артем и Влад полностью контролируют процесс — от производства лекал до выбора ниток и ткани. Все производится на дружбе и доверии, а не в формате «заказчик-исполнитель». На дружбе строилось и распространение информации о новом бренде.

Как подчеркнул Влад, первая реакция была поддерживающая, но как будто несерьезная — хотелось уйти от штампа «двух друзей, которые занимаются хэндмейдом». Тогда был сделан упор именно на бренд: то, как создатели сами относятся к своему товару. В итоге от дружеской реакции и славы локального явления пришли к тому, что люди со всей России высоко оценили качество и посыл необычных вещей — в этом помог старт продаж на одном из известных маркетплейсов и освободившаяся ниша после ухода иностранных брендов. До этого купить продукцию можно было только через сообщество ВКонтакте.

«Изначально мы хотели сделать упор только на Дубну, но из-за ухода многих компаний российским брендам стало комфортнее продвигаться внутри страны. Да, мы перестали развиваться, как культурное явление именно Дубны, зато все быстро начало разлетаться по всей стране», — рассказал Артем.

Его коллега — Влад — вспоминает, что на первых этапах было мало продаж, что деморализовывало. Однако, потом парни поняли, что нельзя опускать руки: тогда появились свитшоты, какая-то базовая одежда, причем, не носочки и шопперы, а более серьезные вещи. Уровень серьезности возрастает с тем, что ты видишь, подчеркнул Дроздов.

Первый год бренд elemental. продавался только в сети, но за последнее время несколько раз выходил в оффлайн: посмотреть на модели можно было на показе в дубненском ТРК «Маяк», а на маркете «Люди и вещи» — потрогать, померить и купить. И этого в целом достаточно: бренд не нуждается в локальной точке, потому что география продаж онлайн выходит далеко за пределы одного города.