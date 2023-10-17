Вдохновленный наукой: В Дубне создан новый бренд одежды Elemental

Логотип — тоже отсылка к наукограду Дубна: орбита и электрон, вращающийся по ней. Надписи на вещах Артем и Влад придумывают, исходя из собственных чувств.
«В том году я вернулся в Дубну из Питера, где жил до этого. Давно была мысль о собственном бренде, но где-то далеко: после возвращения, я решил, что для нее самое время. Моя прекрасная мама занимается шопперами ручной работы, это и дало старт: мы попробовали делать шопперы с печатью», — вспоминает Артем.
Следующими в линейке стали свитшоты с вышитыми надписями и носки. Они пользуются особенной популярностью: как уточняют парни, это мелочь, которая несет атмосферу. Артем признался, что партии небольшие, и цели делать их больше нет — «лучше расширяться вширь за счет новых дизайнов, а не вверх за счет увеличения партии».
Собственного производства у бренда нет: есть люди, которые помогают делать продукцию — отдельно швеи, отдельно технологи, логисты и так далее. Артем и Влад полностью контролируют процесс — от производства лекал до выбора ниток и ткани. Все производится на дружбе и доверии, а не в формате «заказчик-исполнитель». На дружбе строилось и распространение информации о новом бренде.
Как подчеркнул Влад, первая реакция была поддерживающая, но как будто несерьезная — хотелось уйти от штампа «двух друзей, которые занимаются хэндмейдом». Тогда был сделан упор именно на бренд: то, как создатели сами относятся к своему товару. В итоге от дружеской реакции и славы локального явления пришли к тому, что люди со всей России высоко оценили качество и посыл необычных вещей — в этом помог старт продаж на одном из известных маркетплейсов и освободившаяся ниша после ухода иностранных брендов. До этого купить продукцию можно было только через сообщество ВКонтакте.
«Изначально мы хотели сделать упор только на Дубну, но из-за ухода многих компаний российским брендам стало комфортнее продвигаться внутри страны. Да, мы перестали развиваться, как культурное явление именно Дубны, зато все быстро начало разлетаться по всей стране», — рассказал Артем.
Его коллега — Влад — вспоминает, что на первых этапах было мало продаж, что деморализовывало. Однако, потом парни поняли, что нельзя опускать руки: тогда появились свитшоты, какая-то базовая одежда, причем, не носочки и шопперы, а более серьезные вещи. Уровень серьезности возрастает с тем, что ты видишь, подчеркнул Дроздов.
Первый год бренд elemental. продавался только в сети, но за последнее время несколько раз выходил в оффлайн: посмотреть на модели можно было на показе в дубненском ТРК «Маяк», а на маркете «Люди и вещи» — потрогать, померить и купить. И этого в целом достаточно: бренд не нуждается в локальной точке, потому что география продаж онлайн выходит далеко за пределы одного города.
«Все идет своим чередом, мы стараемся сделать наш продукт идеальным. Для этого сначала все делается планомерно аккуратно, торопиться не стоит. Повторюсь: наша задача − делать классно, красиво, качественно и никогда от этого не отходить», — заключил Владислав.