В Университете "Дубна" разработали новый способ диагностики инфекционных болезней

Над проектом работает студент магистратуры Кафедры химии, новых технологий и материалов Павел Насиров. По его словам, вместо коллоидного золота в тест-полосках используются углеродные точки. Получить их можно, например, из овощей или нагревая лимонную кислоту с различными добавками.

Преимущество такого метода и его перспективность оценили приглашенные эксперты из компаний-резидентов Особой экономической зоны «Дубна» в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом».

Павел стал победителем конкурса «УМНИК» и полученный грант потратит на дальнейшую реализацию идеи. Тест-полоски предстоит сделать бюджетными. Начало розничных продаж нового средства диагностики планируется не позднее чем через год.