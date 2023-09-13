В Университете "Дубна" разработали новый способ диагностики инфекционных болезней

четверг, 05 октября 2023 | 20:58 558 Максим Тихомиров
Химики Университета «Дубна» предложили более дешевый и эффективный способ диагностики инфекционных болезней, в том числе коронавируса.

Над проектом работает студент магистратуры Кафедры химии, новых технологий и материалов Павел Насиров. По его словам, вместо коллоидного золота в тест-полосках используются углеродные точки. Получить их можно, например, из овощей или нагревая лимонную кислоту с различными добавками. 

Преимущество такого метода и его перспективность оценили приглашенные эксперты из компаний-резидентов Особой экономической зоны «Дубна» в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом». 

Павел стал победителем конкурса «УМНИК» и полученный грант потратит на дальнейшую реализацию идеи. Тест-полоски предстоит сделать бюджетными. Начало розничных продаж нового средства диагностики планируется не позднее чем через год.

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Университет Дубна  наука  медицина
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