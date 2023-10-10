В Талдоме вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном доступе к компьютерной информации

четверг, 26 октября 2023 | 21:28 287 Талдомская городская прокуратура
Талдомский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Екатерины Субботиной.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, иным незаконным способом; незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершенные из корыстной заинтересованности).

В судебном заседании установлено, что Субботина, являясь специалистом офиса продаж акционерного общества, в период с декабря 2022 года по март 2023 года за денежное вознаграждение осуществляла сбор и передачу третьим лицам информации, содержащей коммерческую тайну, персональные данные в отношении более 260 абонентов оператора связи. Общая сумма полученных подсудимой денежных средств составила более 110 тыс. рублей.

Суд назначил Субботиной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Талдом  суд  компьютеры  безопасность
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