В России возникли проблемы с презервативами

Презервативы таких российских брендов, как BAYAN, Torex и «Гладиатор» изготавливают из заготовок, так называемого балыка (соленая и провяленная хребтовая часть красной рыбы), который до февраля прошлого года закупали в Европе. Однако, после начала СВО, поставки от них фактически прекратились и фирмам-продавцам пришлось искать новых поставщиков.

Нашли их в Китае и Малайзии и вот тут появилась проблема в связи с разницей в размерах половых органов азиатов и россиян.