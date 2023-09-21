В России возникли проблемы с презервативами

четверг, 19 октября 2023 | 20:29 372 BAZA
На фоне антироссийских санкций и переориентации на иные рынки закупок у отечественных производителей презервативов появились трудности.

Презервативы таких российских брендов, как BAYAN, Torex и «Гладиатор» изготавливают из заготовок, так называемого балыка (соленая и провяленная хребтовая часть красной рыбы), который до февраля прошлого года закупали в Европе. Однако, после начала СВО, поставки от них фактически прекратились и фирмам-продавцам пришлось искать новых поставщиков.

Нашли их в Китае и Малайзии и вот тут появилась проблема в связи с разницей в размерах половых органов азиатов и россиян.

Тэги:
Россия  санкции  производство  здоровье
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