В пункте приема металла в Кимрах обнаружились ворованные рельсы

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что похищенные железнодорожные детали состояли на балансе Бологовской дистанции пути и были сданы в пункт приема металла в сентябре.

Сотрудники линейного отдела установили личность гражданина, который сдал похищенный лом в пункт приема металла. Им оказался 50-летний житель Тверской области, работник Бологовской дистанции пути. В связи со своими служебными обязанностями, подозреваемый имел доступ к помещению, где хранились железнодорожные детали.

Подозреваемый был опрошен сотрудниками транспортной полиции и признался в краже. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье - до 2 лет лишения свободы.