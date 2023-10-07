В пункте приема металла в Кимрах обнаружились ворованные рельсы

среда, 18 октября 2023 | 14:53 571 Тверской линейный отдел МВД России на транспорте
В дежурную часть Тверского линейного отдела МВД поступило сообщение, что в пункте приема лома металла в городе Кимры нашли материалы верхнего строения пути.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что похищенные железнодорожные детали состояли на балансе Бологовской дистанции пути и были сданы в пункт приема металла в сентябре.

Сотрудники линейного отдела установили личность гражданина, который сдал похищенный лом в пункт приема металла. Им оказался 50-летний житель Тверской области, работник Бологовской дистанции пути. В связи со своими служебными обязанностями, подозреваемый имел доступ к помещению, где хранились железнодорожные детали.

Подозреваемый был опрошен сотрудниками транспортной полиции и признался в краже. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье - до 2 лет лишения свободы.

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Кимры  РЖД  криминал
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