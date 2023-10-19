В Подмосковье впервые нашли краснокнижный гриб "Грифола Курчавая"

«Гриб грифола курчавая, также известный, как "майтаке" или "гриб-дубовик" занесен в Красную книгу Российской Федерации, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. - Обнаруженный гриб – это первая подтвержденная специалистами находка данного вида в Подмосковье. Для нас такие неожиданные потрясения являются приятными новостями, ведь по ним можно судить о том, что биотопы и экосистемы лесов Подмосковья своими условиями поддерживают успешное развитие и существование редких видов».

Гриб "грифола курчавая" (Grifola frondosa) является редким и ценным видом гриба, плодовые тела которого могут достигать диаметра до 80 сантиметров и весить при этом 10 килограммов. Внешне он имеет необычную форму, напоминающую каскад пластинок, которые свисают с основания грибного тела, цвет которого может варьироваться от светло-коричневого до темно-коричневого или черного.

Помимо этого, «лесная редкость» обладает множеством уникальных характеристик и полезных свойств, что делает ее востребованной в медицине и среди гурманов. Гриб способен ослаблять симптомы воспаления и боли, наподобие аспирина или ибупрофена, так как он богат витаминами, минералами, аминокислотами и полифенолами, а также содержит полисахариды, такие как бета-глюканы, которые имеют иммуномодулирующие свойства и способствуют укреплению иммунной системы.

Исследования также показали потенциальные преимущества "грифолы курчавой" в лечении рака, снижении уровня холестерина и регулировании уровня сахара в крови.

Майтаке широко используется в японской кулинарии благодаря своему нежному вкусу и мягкой текстуре. Он может быть приготовлен в различных блюдах, включая супы, соусы, рагу и гриль. Однако в России данный вид является крайне редким и его сбор в дикой природе является административным правонарушением.