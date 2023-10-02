В ОЭЗ «Дубна» введена вторая очередь завода по производству электротехнического оборудования

Вторая очередь строительства объекта была завершена раньше срока. В цехе площадью свыше 6 000 кв. метров будет налажено производство оборудования для электроэнергетической инфраструктуры железных дорог и метрополитена, а также городского наземного транспорта.

Расширение производственных площадей позволит компании «Энкор» развивать новые производственные направления и увеличить объемы выпуска электрооборудования, обеспечив новые рабочие места для жителей региона. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 2 млрд рублей.

Напомним, что первая очередь завода площадью 12 тыс. кв. метров была введена в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Сегодня здесь производят более 100 видов электротехнического оборудования. Это оборудование для тяговых подстанций железной дороги и метрополитенов, оборудование распределенной автоматизации, модули и блоки функциональные комплектных распределительных устройств, а также другое востребованное энергетической отраслью страны оборудование.