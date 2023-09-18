В ОЭЗ "Дубна" проходит первый образовательный интенсив для самозанятых

пятница, 06 октября 2023 | 10:43 512 ОЭЗ "Дубна"
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» начал работу первый в Подмосковье очный образовательный интенсив для самозанятых. В мероприятии, которое проходит с 5 по 7 октября, принимают участие около 100 предпринимателей из 20 городов региона.

Именно для самозанятых, тех, у кого уже есть собственное дело и планы по его масштабированию, на площадке технико-внедренческой зоны в Дубне центр «Мой бизнес» Московской области впервые организовал трехдневный образовательный интенсив. Он проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик познакомила самозанятых с темами тренингов и особо подчеркнула, что образовательный интенсив призван вывести деятельность предпринимателей на более высокий уровень, помочь в решении возникающих проблем, прокачать не только стартапы, собственные бизнес-идеи, но и самих себя.

В первый день работы образовательного интенсива прошли 4 тренинга. Эксперты познакомили самозанятых с мерами финансовой поддержки, рассказали о коммерциализации результатов НИОКР и охране интеллектуальной собственности в современном бизнесе на примере фирмы «Городисский и Партнеры», с которой сотрудничает управляющая компания ОЭЗ, обсудили, как составить бизнес-план, привлечь венчурные инвестиции, презентовать собственный проект и выбрать эффективную бизнес-модель для роста стартапа. Всего в программе «Техностартап.Дубна» запланировано 10 очных тренингов от ведущий экспертов.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  бизнесу  образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
18.09.2023 | 15:29    586
В течение трех дней в ОЭЗ «Дубна» проходило интенсивное обучение предпринимателей Подмосковья
16 сентября «Техностартап.Дубна» подвел итоги работы
14.09.2023 | 13:16    808
В ОЭЗ "Дубна" стартовал образовательный интенсив "Техностартап.Дубна"
Участники из разных уголков Подмосковья 14 сентября встретились на площадке ОЭЗ "Дубна" для прохождения образовательно интенсива с целью повысить навыки и прокачать свои стартапы
04.10.2023 | 17:48    684
Школьникам Дубны презентовали программу «Моя будущая профессия»
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялась презентация образовательной программы «Моя будущая профессия»