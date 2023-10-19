В МСЧ №9 Дубны скоро появится новое отделение реабилитации

четверг, 19 октября 2023 | 19:14 424 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна
Пациенты отделение медицинской реабилитации №2 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России скоро переедут в новое отделение.

Сейчас в терапевтическом корпусе заканчиваются ремонтные работы. готовность помещений - 80%.

Новое отделение будет оснащено необходимым медицинским оборудованием, а также удобной и современной мебелью, отвечающей потребностям пациентов реабилитационного профиля. Ниже этажом расположено отделение амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебным комплексом. Это удобно и для пациентов и для медицинских работников, которые сопровождают тех, кто не может самостоятельно передвигаться.

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Дубна  медицина  строительство
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