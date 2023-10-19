В МСЧ №9 Дубны скоро появится новое отделение реабилитации

Сейчас в терапевтическом корпусе заканчиваются ремонтные работы. готовность помещений - 80%.

Новое отделение будет оснащено необходимым медицинским оборудованием, а также удобной и современной мебелью, отвечающей потребностям пациентов реабилитационного профиля. Ниже этажом расположено отделение амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебным комплексом. Это удобно и для пациентов и для медицинских работников, которые сопровождают тех, кто не может самостоятельно передвигаться.